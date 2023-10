Auf der Freilichtbühne Villenbach wird es zauberhaft

Die Theatersparte des Sportvereins feiert 2024 feiert ihr 30-jähriges Bestehen. Die Verantwortlichen suchen noch Komparsen, Statisten und Helfer.

Die Freilichtbühne Villenbach geht in die nächste Runde. Im Jahr 2024 feiert die Theatersparte des Sportvereins Villenbach ihr 30-jähriges Bestehen. Gespielt wird vom 5. bis 27. Juli 2024 an zehn Theaterabenden das bekannte Stück „Der Zauberer von Oz“. Die Erzählung des US-amerikanischen Schriftstellers Lyman Baum erschien im Jahr 1900 und zählt zu den Klassikern. Die erste Übersetzung ins Deutsche erschien im Jahr 1940.

Auf der Freilichtbühne Villenbach wird "Der Zauberer von Oz" gezeigt

Die Geschichte entführt ins in eine bunte und fantastische Welt mit viel Bewegung und Musik und ist gleichermaßen für Jung und Alt ein Erlebnis. Zur Jubiläums-Abschlussveranstaltung am 28. Juli findet eine Summer-Soul-Night statt, zu der schon jetzt die Profi-Band Tanquoray aus Amberg engagiert ist. Für das leibliche Wohl sollen an diesem Abend verschiedene Food-Trucks sorgen.

Schon seit Monaten arbeitet das fleißige Bühnenbauteam und hat die Freilichtbühne einer aufwendigen und wirklich notwendigen Kernsanierung unterzogen. Demnächst geht es daran, mit den Arbeiten für das Bühnenbild zu beginnen. Um das Stück mit Leben zu erfüllen, werden noch viele gebraucht, die in irgendeiner Form mitwirken wollen. Die seit 2023 unter neuer Führung stehende Theatersparte sucht deshalb Komparsen und Statisten, Kinder ab acht Jahren und Jugendliche sowie Leute, die gerne basteln, malen oder Handwerker. Ebenfalls gesucht sind aktive Helfer, die während, vor und nach den Aufführungen dafür sorgen, dass die Bühne immer das richtige Bühnenbild zeigt und mit den passenden Requisiten bestückt ist.

In Villenbach gibt es ein Treffen für alle Theaterfreunde

Um allen Interessierten einen Einblick über die unterschiedlichen Mitwirkungsmöglichkeiten geben zu können, veranstaltet der Theaterverein ein Infotreffen am Samstag, 11. November, um 10 Uhr im Sportheim Villenbachein. An diesem Tag wird auch der langjährige Regisseur Hans Oebels anwesend sein. Er gibt eine kurze Einführung in das Stück und steht Rede und Antwort zu allen Fragen, die auftauchen. Zu dieser Veranstaltung können auch Eltern interessierter Kinder kommen, die erfahren wollen, wie ein erster Theatereinsatz für ihre Kinder aussehen könnte. Um gut planen zu können, sollen sich Interessierte telefonisch oder per Mail bei Alexandra Strobel, strobel@ohnheiser.eu , Telefon 0176 82007812, oder Albertine Klaiber (albertineklaiber@gmail.com, Telefon 0151-24110474 melden. (AZ)