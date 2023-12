Villenbach

vor 49 Min.

Bei Villenbach soll ein großer Solarpark entstehen

Zwischen Villenbach und Demhart soll ein großer Solarpark gebaut werden. Mit den Plänen dafür beschäftigte sich der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung.

Plus Der Gemeinderat beschäftigt sich mit den Plänen für eine Freiflächen-PV-Anlage zwischen Villenbach und Demhart. Auch die Bürger und Bürgerinnen können sich daran finanziell beteiligen.

Von Taisia Matwejew Artikel anhören Shape

Villenbach hat in Sachen Energie die Nase vorn. Der Ort ist einer von 170 Bioenergiedörfern in Deutschland. Zum Bioenergiedorf wird man nur, wenn es gelingt, den Energiebedarf sowohl bei Strom als auch bei Wärme mindestens zu 50 Prozent aus regional erzeugter Bioenergie zu decken. In Villenbach wird das erreicht. Hier wird sogar rund 6,6 Mal mehr Strom erzeugt, als die Gemeinde selbst benötigt.

Investor des Solarparks bei Villenbach ist die Firma Energiekontor

Dieser Wert könnte nun sogar noch verbessert werden. Die Verantwortlichen der Kommune möchten ihren Teil zur Energiewende beitragen, wie Bürgermeister Werner Filbrich betont. Aus diesem Grund soll in der Gemeinde ein neuer Solarpark gebaut werden. Mit den Plänen dafür beschäftigte sich der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung. Konkret geht es um eine Freiflächen-Fotovoltaik-Anlage, die zwischen Villenbach und Demhart entstehen soll. Investor dieser Anlage ist die Energiekontor AG.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen