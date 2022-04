Villenbach

vor 26 Min.

Damit alle in Villenbach guten Handyempfang haben

In Villenbach stehen die Verbesserung der Internetqualität und Straßenbau auf dem mittelfristigen Programm der Kommune.

Plus Villenbach spielt in vielen Bereichen im Landkreis oben mit, doch will noch attraktiver werden. Ein Punkt auf der Wunschliste der Bürger ist schnelleres Internet. Wofür die Kommune sonst noch Geld ausgibt.

Von Brigitte Bunk

In Richtung der Ratsmitglieder aus Riedsend und Wengen meinte Villenbachs Bürgermeister Werner Filbrich: „Schaut doch mal, ob der Empfang besser wird.“ Denn die Firma O2 hat zugesagt, auf dem Sendemast am Grünsammelplatz bei Wengen eine stärkere Antenne anzubringen. Eigentlich hatte der Bürgermeister angeregt, dass das Telekommunikationsunternehmen den Mast erhöht, doch O2 hatte das abgelehnt.

