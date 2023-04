Villenbach

Das Problem mit den Gartenhütten: Hausbesitzer scheitert mit Bauantrag

So schön können Gartenhütten aussehen. Doch nicht überall dürfen sie errichtet werden. Ein Bürger scheiterte nun in Villenbach mit einem Bauantrag für eine Gartenhütte.

Plus In Villenbach scheitert ein Hausbesitzer mit seinem Bauantrag für eine Hütte, obwohl er darauf eine PV-Anlage montieren will.

Von Elli Höchstätter

Dass die Sache mit den Gartenhütten durchaus nicht immer einfach ist, zeigte sich in der jüngsten Sitzung des Gemeinderates Villenbach. Konkret ging es dabei um den Antrag, am Sonnenhang eine Hütte im Garten samt PV-Anlage auf dem Dach zu errichten. Doch selbst im Bioenergiedorf Villenbach stieß dieser Plan auf Ablehnung.

Das Grundstück befindet sich in Villenbach an einer Randlage

Der Grund: Das Haus des Antragsstellers befindet sich in Villenbach an einer Randlage. Für die Grundstücke dort gilt die Vorgabe, dass es eine Ortsrandeingrünung geben soll und deshalb fünf Meter bis hin zur äußeren Grenze von jeglicher Bebauung freizuhalten sind und eigentlich bepflanzt werden sollten.

