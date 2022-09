Villenbach

vor 36 Min.

Der Hindernislauf von Villenbach feiert sein Comeback

Nach zwei Jahren Pause freuen sich alle auf die vierte Auflage des Villenbacher Hindernislaufs Skip and Crawl. Alle Geräte entstehen hier in Handarbeit.

Plus Am Samstag geht die vierte Auflage des Villenbacher Hindernislaufs Skip and Crawl mit einigen Neuerungen über die Bühne. Alle sind willkommen – am besten in Kostümen.

Von Benjamin Reif

Manche mögen es in ihrer Freizeit gerne sauber, gepflegt, ruhig, ordentlich. Alles in geordneten Bahnen. Und dann gibt es diejenigen, die sich beim Villenbacher Skip and Crawl anmelden. Da wird durch den Dreck und über allerlei Hindernisse gerobbt, geklettert, gesprungen, balanciert. Eines ist jedenfalls sicher: Sauber bleibt hier niemand. Das Motto der Veranstaltung lautet heuer "Back to the Dreck". Los geht es am Samstag, 3. September, am Villenbacher Sportplatz, der erste Start ist um 14 Uhr.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen