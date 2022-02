Ein Versammlungsraum für die Villenbacher

Plus Die Dorferneuerung erleichtert den Umbau des Rathauses. Eine Absage gibt es für geplante Mikrohäuser.

Das Dachgeschoss des Villenbacher Rathauses soll umgebaut werden. „Hier soll ein Raum für die Dorfgemeinschaft und Vereine entstehen, in dem Versammlungen abgehalten werden können“, erklärte Bürgermeister Werner Filbrich auf Nachfrage. Um dem Brandschutz gerecht zu werden, soll eine Fluchttreppe außen gebaut werden, die am Giebel nach unten führt. Die Kostenschätzung liegt bei 118.000 Euro. Nachdem es sich um ein Projekt der Dorferneuerung handelt, kann beim Amt für ländliche Entwicklung ein Zuwendungsantrag gestellt werden. 65 Prozent Förderung sind möglich, das wären rund 77.000 Euro. Das Gremium stimmte zu.