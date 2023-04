Erich Wieland ist neuer Chef des CSU-Ortsverbandes

Der bisherige Villenbacher Vorsitzende, Johann Gerbing, hatte nicht mehr kandidiert. Es gibt weitere Veränderungen im Vorstand.

Der CSU-Ortsverband Villenbach hat einen neuen Vorsitzenden. Bei der Jahresversammlung wurde einstimmig Erich Wieland zum Chef des Ortsverbandes gewählt, nachdem Johann Gerbing nicht mehr kandidiert hatte. Gerbing wurde zum stellvertretenden Ortsvorsitzenden ernannt. Das teilte der Ortsverband in einer Presserklärung mit.

Johann Gerbing ist neuer stellvertretender Vorsitzender

Die Wahl zum Schatzmeister fiel erneut auf Thomas Lehnert. Zu Kassenprüfern wurden gewählt Manfred Schmid und Günther Mayer. Schriftführerin ist Uta Hill. Der CSU-Ortsverband Villenbach zählt derzeit 41 Mitglieder und darf deshalb fünf Delegierte in die Kreisvertreterversammlung entsenden. Hier wurde zusätzlich zum Ortsvorsitzenden Wieland und seinem Stellvertreter Gerbing, Uta Hill, Jürgen Johann und Peter Lürkens gewählt. Weitere Mitglieder des Vorstandes sind Georg Brandl, Dr. Achim Neumayr und Hans Dieter Wahl.

Zur Versammlung des CSU-Ortsverbandes waren auch der zweite Bürgermeister der Gemeinde Villenbach, Dieter Meißle, Kreisrat und Landtagskandidat Manuel Knoll, Kreisrat und Bürgermeister von Haunsheim, Christoph Mettel, der JU-Kreisvorsitzenden Sigfried Nürnberg und viele CSU-Mitglieder ins Vereinsheim des Schützenvereins Riedsend gekommen.

Dieter Meißle spricht über Projekte in der Gemeinde Villenbach

In seinem Grußwort schlug Dieter Meißle einen Bogen über die vielen Projekte, die in der Gemeinde derzeit geplant oder realisiert werden. Dies sind: zwei Neubaugebiete in Hausen und in Rischgau, der Radweg zwischen Villenbach und Rischgau, der Umbau der Kreisstraße mit Radweg zwischen Villenbach und Wengen, die Dorferneuerung mit Unterdorfstrasse und der geplante Umbau des Rathauses. Er bedankte sich ganz besonders für die Unterstützung durch den Landtagsabgeordneten Georg Winter, der durch den engen Kontakt mit dem CSU-Ortsverband in Villenbach stets gut unterrichtet und eingebunden war. Meißle erklärte, dass das Bürgerhaus in Rischgau, der Kindergarten und die Kinderkrippe, der Neubau des Feuerwehrhauses, und der Radweg Villenbach-Rischgau, für den der Freistaat über 80 Prozent der Kosten übernimmt, ohne diese Unterstützung kaum zu realisieren gewesen wäre. Insgesamt eine „Riesenhilfe“ für die Gemeinde, so Dieter Meißle, der sich diese Hilfe für und im Namen der Gemeinde gegebenenfalls dann auch von Manuel Knoll erhofft.

Nach den Neuwahlen informierte Manuel Knoll über seine Arbeit auf Kreistagsebene. Er sprach insbesondere die finanzielle Lage der beiden Kreiskrankenhäuser an, die eine immense Herausforderung sei. Nachdem sich Manuel Knoll bei den anstehenden Landtagswahlen als Nachfolger für Georg Winter in den Landtag bewirbt, versprach er im Fall seiner Wahl sich ebenso engagiert für die Belange der Villenbacher Bürgerinnen und Bürger einsetzen zu wollen. (AZ)

Lesen Sie dazu auch