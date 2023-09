Hundesteuer in Villenbach wird doppelt so teuer

Bisher hatte die Gemeinde Villenbach eine vergleichsweise niedrige Abgabe für Bello und Co eingefordert.

Jahrzehntelang durften sich die Hundebesitzer in Villenbach über eine günstige Steuer für Bello und Co freuen. Doch das wird sich ändern. Der Gemeinderat beschloss in seiner jüngsten Sitzung, dass die Hundesteuer deutlich angehoben wird. Somit wird künftig für ein Tier pro Jahr eine Steuer von 40 Euro fällig, Zuvor waren es 20 Euro. Wie zweiter Bürgermeister Dieter Meissle im Nachgang zur Sitzung erklärte, sei der bisherige Steuersatz "vergleichsweise günstig" gewesen.

An diesem Abend ging es außerdem um ein Verkehrsthema. Anwohner der Straße "Am Ziegelstadel" in Hausen hatten angeregt, einen Verkehrsspiegel an der Staatsstraße 2027 anzubringen. Dem stimmte das Gremium zu.

Einen Zuschuss für den Bau eines Bikeparks in Villenbach wünscht sich der Sportverein Villenbach. Bei der Realisierung des Projekts werden unter anderem Hartholzstege verbaut. Der Rat einigte sich darauf, zweidrittel der anfallenden Materialkosten zu übernehmen. (AZ)