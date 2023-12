Villenbach

In Hausen darf ein Tiny-House gebaut werden

In Hausen soll ein Tiny-House errichtet werden. Unser Bild zeigt ein Beispiel, wie derartige Häuschen aussehen können.

Plus Der Gemeinderat Villenbach beschäftigt sich in seiner jüngsten Sitzung auch mit der Löschwassersituation in Riedsend und den geplanten Kanalsanierungen.

Mit einem nicht alltäglichen Bauantrag beschäftigte sich der Villenbacher Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung. Konkret ging es um die Anfrage, ob in der Zusamstraße in Hausen ein Tiny-House errichtet werden darf. Wie Bürgermeister Werner Filbrich im Nachgang zur Sitzung erklärte, soll das Häuschen auf einem kleinen Grundstück entstehen.

Es soll 2,5 Meter breit und neun Meter lang werden und hat somit eine Grundfläche von rund 23 Quadratmetern. Allerdings sind verschiedene Ebenen geplant und so soll beispielsweise der Schlafraum, der mit einer Treppe erreicht werden kann, erhöht liegen. Der Rat stimmte der Bauvoranfrage zu.

