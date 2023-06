Villenbach

In Villenbach gibt es zwölf neue Urnengräber

So sehen die neuen Urnengräber auf dem Friedhof in Villenbach aus.

Plus Die Grabstellen sind nun fertig. Außerdem beschäftigt sich der Gemeinderat mit einem Bauantrag und einer Neuanschaffung.

Die zwölf neuen Urnengräber im Friedhof in Villenbach sind nun fertiggestellt. Das erklärte Bürgermeister Werner Filbrich in der jüngsten Sitzung des Gemeinderates. Auf dem Gottesacker gab es zuvor schon einige Urnengräber. Doch diese waren alle belegt. Daher hatten sich die Verantwortlichen der Gemeinde dafür entschieden, Leerstellen auf dem Friedhof für neue Urnengräber zu nutzen. Auf dem Gottesacker werden immer wieder Gräber aufgelöst und so entstehen diese Lücken.

Damit sich die neuen Urnengräber harmonisch in das Erscheinungsbild einfügen, wurden sie durch Hecken abgetrennt. Geplant sind außerdem sieben Urnengräber, die in einem Halbkreis angeordnet werden. Diese sollen im Bereich der Friedhofsmauer entstehen. Allerdings wurde dieses Vorhaben erst einmal zurückgestellt, da zuvor die Kirchenmauer saniert werden soll.

