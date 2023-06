Villenbach

18:30 Uhr

In Villenbach herrscht Baby-Flaute

Null – genau so viele Geburten gab es bislang in diesem Jahr in der Gemeinde Villenbach.

Plus Diese überraschende Entwicklung ist Thema bei der Bürgerversammlung. Außerdem geht es um Bauplätze, neue Radwege und ein Problem mit der Fernwärme.

Es war diese eine Zahl, die bei der Bürgerversammlung in Villenbach aufhorchen ließ. Eine Null. Genau so viele Geburten gab es bislang in diesem Jahr in der Gemeinde. Und das in der Kommune, die laut Vorausberechnung der Bevölkerungsentwicklung in der Region mit großem Abstand auf Platz eins liegt. Auch Bürgermeister Werner Filbrich konnte die Zahl zunächst nicht glauben. "Ich habe da extra nochmals nachgefragt", erklärte er am Mittwochabend im Sportheim. Der Rathauschef nahm die Sache mit Humor und lieferte gleich einige mögliche Erklärungen hinterher: "Vielleicht liegt es daran, dass Corona vorbei ist und die Leute wieder unterwegs sind, Fußball spielen und andere Dinge unternehmen." Aber Filbrich gab sich zuversichtlich: "Ich habe gestern eine Hochschwangere im Dorf gesehen", berichtete er. Doch im Vergleich zu den Vorjahren sticht diese Null heraus. So wurden 2021 in der Gemeinde 17 Geburten gezählt und im Folgejahr 13.

Diese Zahlen waren nur ein kleiner Teil des ausführlichen Berichts des Rathauschefs vor den mehr als 30 Anwesenden. Filbrich schilderte unter anderem, welche Investitionen geplant sind, wie die Lage im Kinderhaus aussieht und welche Projekte anstehen. So soll der Ausbau der DLG30 mit Radweg zwischen Wengen und Villenbach Ende des Jahres oder im Frühjahr 2024 starten. Weiter sind dagegen die Vorarbeiten für den Radweg zwischen Villenbach und Rischgau. Ende Juni soll der Bau beginnen und bis September beendet sein, so Filbrich. Der Radweg werde südlich der Straße verlaufen und erhalte eine eigene Brücke über die Zusam. Enden wird der Radweg am Bürgerhaus in Rischgau.

