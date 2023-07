In Villenbach löst sich ein Auto-Anhänger von der Kupplung

Ein entgegenkommendes Auto prallt in Villenbach auf die Deichsel eines Pkw-Anhängers. Der Wagen muss abgeschleppt werden.

Der Fahrer eines Autos mit angehängtem Pkw-Anhänger wollte am Mittwoch gegen 16.10 Uhr in Villenbach aus einer Hofeinfahrt auf die Hauptstraße einfahren. Beim Anfahren löste sich jedoch laut Polizeibericht der Anhänger von der Kupplung und rollte in den Gegenverkehr.

Dabei prallte ein entgegenkommender Wagen auf die Deichsel. Dadurch wurde unter anderem der Kühler beschädigt. Am entgegenkommenden Auto entstand ein Sachschaden von etwa 2500 Euro. Der Wagen musste abgeschleppt werden. (AZ)