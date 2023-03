Villenbach

vor 3 Min.

In Villenbach wird es neue Urnengräber geben

Auf dem Friedhof in Villenbach gibt es bereits einige Urnengräber. Doch diese sind mittlerweile belegt. Nun debattierte der Gemeinderat, wie und in welcher Form weitere derartige Gräber angelegt werden können.

Plus Auf dem Friedhof in Villenbach sind die kleinen Gräber alle belegt. Nun sollen neue geschaffen werden. Ein Plan wurde aber verschoben, da erst die Friedhofsmauer saniert werden sollte.

Von Elli Höchstätter

Auf dem Friedhof in Villenbach gibt es bereits einige Urnengräber. Doch nun sind alle Plätze dafür belegt. Deswegen beschäftigte sich der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung mit der Frage, wie und in welcher Form weitere derartige Gräber angelegt werden können. Wie Zweiter Bürgermeister Dieter Meissle auf Nachfrage erklärte, diskutierte das Gremium verschiedene Ansätze. Schließlich habe man sich darauf geeinigt, dass zunächst Leerstellen auf dem Gottesacker für neue Urnengräber genützt werden sollen. Hintergrund: Auf dem Friedhof werden immer wieder Gräber aufgelöst und so entstehen Lücken.

