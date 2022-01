Villenbach

16:52 Uhr

Kindergarten: Villenbacher Eltern müssen bald mehr bezahlen

Plus Die Kindergartengebühren in Villenbach werden erhöht. In der Gemeinde gibt es einen Geburtenboom.

Von Brigitte Bunk

Der Villenbacher Gemeinderat beriet am Montag darüber, die Gebühren für den Kindergarten und die Krippe zu erhöhen. Als Hintergrundinformation hatte Bürgermeister Werner Filbrich im Bürgerhaus Rischgau Zahlen dabei: „Für das erste und zweite Kind erhalten Eltern monatlich 219 Euro Kindergeld, für das dritte 225 Euro und ab dem vierten Kind jeweils 250 Euro.“ Außerdem erhalten Familien für die gesamte Kindergartenzeit einen staatlichen Beitragszuschuss von 100 Euro, der direkt an den Träger ausgezahlt wird. Bei einer Buchungszeit von vier bis fünf Stunden müssen die Eltern in Villenbach beim ersten Kind derzeit nichts drauflegen. Denn diese Gebühr liegt bei 95,47 Euro. Nur bei längeren Buchungszeiten. Bis zu zehn Stunden (121,99 Euro) werden angeboten. Dazu sagte Bürgermeister Filbrich, dass der ASB vorhat, attraktive Angebote zu machen, damit die Kinder von sich aus gerne auch am Nachmittag bleiben wollen. Um gemeinsam zu basteln, beispielsweise. Nur wenn das Kind zum Mittagessen in der Einrichtung bleibt, fällt ein weiterer Beitrag an. 25 Prozent Ermäßigung gibt’s fürs zweite Kind, das dritte darf die Einrichtung kostenlos besuchen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

