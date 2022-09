Villenbach

12:00 Uhr

Villenbach formuliert Kriterien für neue Photovoltaikanlagen

Wer künftig Freiflächen-Photovoltaikanlagen auf Villenbacher Flur bauen will, bekommt einen Kriterienkatalog überreicht. Das Smybolfoto zeigt den Solarpark der Donau-Stadtwerke und der Firma Wager bei Dillingen.

Plus Villenbach möchte von vornherein klarstellen, was die Gemeinde erwartet. Der nächste Bebauungsplan steht vor der Auslegung.

Von Brigitte Bunk

Die Villenbacher Ratsmitglieder wollen vorsorgen, dass nur Photovoltaikanlagen in der Gemeinde entstehen, die auch ihren Vorstellungen entsprechen. Deshalb sprachen die Räte und Rätinnen in der Sitzung am Montagabend über einen Kriterienkatolog, der künftig denjenigen, die eine Freiflächen-Photovoltaikanlage auf Villenbacher Flur bauen wollen, überreicht wird.

