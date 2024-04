Weisingen

Ein langes Pferdeleben: Rico feiert in Weisingen seinen 30. Geburtstag

Der Wallach Rico hat am Donnerstag seinen 30. Geburtstag gefeiert. Besitzer Georg Hämmerle hat er in dieser Zeit schon auf viele Ausritte begleitet.

Von Christina Brummer

An der Scheunentür von Georg Hämmerle hängen sie sauber aufgereiht: Plaketten, die Reiter und Pferd von den zahlreichen Leonhardi-Ritten gesammelt haben, an denen sie schon teilgenommen haben. "In Unterliezheim waren wir bei den ersten, die mit dabei waren, als es mit den Leonhardi-Ritten losging", sagt Hämmerle. Sein Wallach Rico hat ihn zu diesen Anlässen immer begleitet. Doch damit ist Schluss. Der Pferde-Opa ist mit seinen 30 Jahren im Ruhestand und nicht mehr ganz fit. Hämmerle will ihn auf seinen letzten Jahren aber weiterhin begleiten. Trotz einiger "Höhen und Tiefen".

"Ein Tierarzt hat mir mal gesagt: Einen Spitzenathleten schläfert man doch auch nicht ein!" Und ein solcher Athlet war das bayerische Warmblut aus Sicht von Hämmerle. Jetzt ist der Wallach nicht mehr ganz so gut auf den Beinen. Er habe sich einen Muskelbündelriss zugezogen und stehe seither etwas schief da. Auch Zähne habe das Pferd keine mehr. "Wohl ein Weideunfall", meint der 54-Jährige. Ein Artgenosse könnte ausgetreten haben. Die Zähne sind ohnehin ein wunder Punkt bei alten Pferden. Sie werden, wie bei den Menschen, im Alter eher schlechter. Pferde fressen dann immer weniger, magern ab.

