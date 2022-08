In Asbach und Wengen wallfahren die Menschen zur heiligen Ottilia

Ende August und Anfang September ziehen die beiden kleinen Orte viele Menschen an. Wie es zu den beiden Wallfahrtsorten kam.

Der Ort Wengen in der Gemeinde Villenbach ist ein alter Wallfahrtsort. Hier wird seit dem Jahre 1796 zur Heiligen Ottilia, der Helferin für Augenleiden gewallfahrtet. Vor über 200 Jahren kam die Statue der heiligen Ottilia nach Wengen. Der damalige Pfarrer Benedikt Treffler, der von dem kleinen Örtchen Asbach nach Wengen ging, brachte die Ottlienwallfahrt in den beschaulichen Pfarrort Wengen. Seither 1796 wird hier die Ottilienwallfahrt gefeiert. Die heilige Messe am Sonntag, 28. August, wird um 10 Uhr gefeiert. Eine Woche nach der Wengener Ottilienwallfahrt lädt dann traditionell der Laugnaer Ortsteil Asbach zum Gedenken an die heilige Ottilie ein.

Alle zwei Wochen wurde in Wengen eine Messe gefeiert

In der Wengener Chronik wird berichtet, dass am 18. Mai 1796 Johann Benedikt Treffler die Bruderschaft unter dem Schutze Mariä, des heiligen Erzengel Michael und der heiligen Ottilia zum Trost der Lebendigen und zur Hilfe der Verstorbenen errichtet hat. Dazu wurde alle zwei Wochen eine heilige Messe am linken Seitenaltar, über dem die heilige Ottilie dargestellt war, gefeiert. Außerdem verpflichteten sich die Mitglieder der Bruderschaft zum regelmäßigen Beicht- und Kommunionempfang, mindestens am Fest der heiligen Schutzengel und dem Fest Mariä sieben Schmerzen.

In Wengen wird am Sonntag, 28. August, das Ottilienfest festlich gefeiert. Die Statue der heiligen Ottilia wird besonders an diesem Tag verehrt. Foto: Konrad Friedrich

So feiert die Pfarrei Wengen schon seit über 200 Jahren ihr Ottilienfest mit besonderem Eifer am letzten Augustsonntag. Die heilige Ottilia ist eigentlich die Patronin des Elsass, wo sich der Odilienberg (763) Meter, der meistbesuchte Berg der Vogesen befindet. Dort baute auf den keltischen Burgresten Herzog Etticho die Hohenburg. Seine zwischen 650 und 660 geborene Tochter Odilia wandelte diese Burg in ein Frauenkloster um. Damit ist Hohenburg das älteste Frauenkloster des Elsass, das heute noch eine blühende Stätte des Gebets ist. Die heilige Ottilia, das erste Kind, wurde blind geboren, weswegen Vater Herzog Etticho es töten lassen wollte. Doch der Amme gelang es, das Kind heimlich zu retten und im Kloster Palma (Burgund) aufziehen zu lassen.

Zweite Ottilienwallfahrt findet in Asbach statt

Bei der Taufe im Alter von zwölf Jahren wurde Ottilia wieder sehend. Sie hieß von da an Ottilia, Kinde des Lichtes, hat sie doch durch die Taufe Christus das Licht empfangen. Nach langer Suche nach Heimat und Vater, nahm ihr Bruder Hugo Ottilia in der Burg auf. Der wütende Vater erstach dafür seinen Sohn mit dem Schwert, um bald darauf die Tat bitter zu bereuen. Ottilia widersetzt sich den Heiratsplänen ihres Vaters. Sie weiht sich ganz Gott und wird später die Burg in ein Kloster umwandeln. Sie gründet ein Haus, in dem sie Arme und Kranke aufnimmt und pflegt. Am Fuß des Ottilienberges entspringt eine Quelle in der viele Menschen Heil und Trost fanden und finden.

Die zweite Wallfahrt findet am Sonntag, 4. September, im bescheidenden Asbach statt. Seit Jahrhunderten wird hier die Ottilienwallfahrt hochgehalten. Sie findet immer am ersten Sonntag im September statt und zieht Wallfahrer dorthin, wo die heilige Ottilie besonders bei Augenleiden um Hilfe angerufen wird. Bereits 1355 wurde auf der Ebene des Ottilienberges zwischen Asbach und Rieblingen eine Kapelle urkundlich erwähnt. Diese wurde irgendwann baufällig. 1785 wurde im Ort anstelle der ehemaligen Magnuskapelle und dem Abriss der Kapelle auf dem Berg eine Ottilienkapelle errichtet. Das Altarbild von 1780 der heiligen Ottilia, stammt aus der alten Kapelle. In den 19,5 Meter hohen Turm kamen zwei Glocken, die bis heute dort hängen. Die Menschen in Asbach schauten stets nach ihrer Kapelle.

Gönner Reitenberger ließ eine neue Kapelle in Asbach erbauen

Nachdem der Gönner Ulrich Reitenberger 2011 auf dem Ottilienberg Asbach eine neue Kapelle erbauen ließ, wird seitdem jedes Jahr am ersten Septembersonntag dort hinauf gewallfahrtet.