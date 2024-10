30.000 Euro Schaden nach Autounfall in Wertingen

Drei Personen sind verletzt worden, als es am Freitag gegen 17.30 Uhr auf einer Staatsstraße in Wertingen zu einem Autounfall kam. Wie die Polizei berichtet, wollte ein 50-Jähriger nach links auf eine kreuzende Straße einbiegen. Hierbei übersah er ein Auto, das ihm auf der anderen Fahrspur entgegenkam. Die Fahrzeuge stießen frontal zusammen.

Nach dem Autounfall in Wertingen werden die Verletzten ins Krankenhaus gebracht

Beide Autos erlitten der Polizei zufolge einen Totalschaden und mussten abgeschleppt werden. Der Schaden beläuft sich auf circa 30.000 Euro. Sowohl die Fahrerin als auch die Beifahrerin des entgegenkommenden Autos wurden durch den Aufprall leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht, wo sie weiter behandelt wurden. Ein Beifahrer des Unfallverursachers wurde ebenfalls leicht verletzt und kam in ein Krankenhaus, so heißt es in der Mitteilung der Polizei.

Die Polizeistation Wertingen ermittelt nun gegen den Unfallverursacher unter anderem wegen fahrlässiger Körperverletzung. (AZ)