Wertingen

06:50 Uhr

Er ist seit zehn Jahren Chef der Schmankerlstube in Wertingen

Alexander Schuster ist Chef der Schmankerlstube in Wertingen. Dort steht er viel in der Küche.

Plus Seit 2014 leitet Alexander Schuster das deutsch-französische Restaurant in Wertingen. Zuvor arbeitete er für Alfons Schuhbeck und bekochte den FC Bayern München.

Von Laura Gastl

An diesem Vormittag sitzen an den Tischen in der Schmankerlstube in Wertingen noch keine Gäste. In der Küche jedoch dampfen bereits die Töpfe. Köchin Annika März hobelt frische Spätzle für mittags, während daneben Karottenschalen und andere Zutaten für eine Gemüsebrühe vor sich hin köcheln. Auch der Chef des Hauses, Alexander Schuster, ist bereits am Werk. Als Koch nimmt er selbst viel und gern Löffel, Kelle und Messer in die Hand.

Dass es in diesem Jahr etwas zu feiern gibt, erzählt Schuster einige Augenblicke später, nachdem er sich in der Kaminstube an einem Tisch niedergelassen hat. In dem rustikalen, mit Holz vertäfelten Gastraum ist der Frühling bereits zu spüren. Überall stehen Vasen mit Tulpen darin. "Im September vor zehn Jahren habe ich die Schmankerlstube übernommen", sagt Schuster. Das soll auf jeden Fall gefeiert werden. Dafür hat sich der Koch bereits überlegt, ein Zehn-Gänge-Schälchenmenü anzubieten – passend zur runden Zahl, die ansteht.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen