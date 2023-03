Wertingen

10:23 Uhr

Angebrannte Pizza löst in Wertingen Einsatz der Feuerwehr aus

Die Feuerwehr wurde am Donnerstag zu einem Mehrfamilienhaus in Wertingen gerufen. Ein Mann hatte seine Pizza im Ofen vergessen.

Artikel anhören Shape

Die Feuerwehr musste am Donnerstag in Wertingen ausrücken. Ein 67-Jähriger hatte eine Pizza in den Ofen geschoben und sie vergessen. Es qualmte.

Anwohner eines Mehrfamilienhauses sind am Donnerstag um 11.15 Uhr aufgrund von einem ausgelösten Rauchmelder und Qualm auf einen vermeintlichen Wohnungsbrand aufmerksam geworden. Sie verständigten die Feuerwehr. Die Einsatzkräfte konnten schließlich nach Angaben der Polizei einen 67-jährigen Bewohner dazu bewegen, die Wohnung zu verlassen, die zwischenzeitlich stark verqualmt war. Der Mann hatte zuvor eine Pizza in den Ofen geschoben und war dann an den PC zurückgekehrt. Wie die Polizei mitteilt, hatte der 67-Jährige offenbar vergessen, dass er die Pizza in den Ofen geschoben hatte. Der Mann wird vorsorglich im Wertinger Krankenhaus behandelt Die Feuerwehr Wertingen lüftete die Wohnung gelüftet, ein Sachschaden ist nach derzeitigen Erkenntnissen nicht eingetreten. Der Bewohner wurde vorsorglich im Krankenhaus behandelt. (AZ)

Themen folgen