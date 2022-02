Wertingen

15.02.2022

Artothek in Wertingen: "Burga Endhardt ist ein absoluter Favorit“

Burga Endhardt wurde 1961 in Günzburg geboren. Die mit zahlreichen Auszeichnungen geehrte Künstlerin starb 2019.

Plus In einer Serie stellen wir die Künstler Künstlerinnen aus der Artothek in Wertingen vor. Interessierte können sich Werke ausleihen. Im ersten Teil geht es um Burga Endhardt.

Von Verena Hafner

„Die Leute haben eindeutig den Wunsch nach Farbe“, antwortet Ursula Geggerle-Lingg von der Wertinger Artothek auf die Frage, welche Werke bei den Ausleihern derzeit am beliebtesten sind. In der Artothek kann sich jeder Interessent Originalkunstwerke, Originaldrucke und Kleinplastiken der zeitgenössischen Kunst für drei Monate ausleihen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .