Auszeichnung für Leseratten in Wertingen

„Lesen, was geht“ – das war das Motto, unter dem die Kreisfahrbücherei Dillingen in der Bücherei Wertingen auch 2024 den Sommerferien-Leseclub veranstaltet hatte und nun zur Urkunden- und Geschenke-Übergabe samt Verlosung einlud. Mindestens drei Bücher haben die anwesenden Kinder über die Sommerferien gelesen, im Schnitt waren es sogar zehn und mehr. „Lesen ist etwas ganz, ganz Wichtiges“, betonte die zweite Bürgermeisterin in Wertingen, Christiane Grandé, bei ihrer Rede anlässlich der Preisverleihung. Und es vertreibe Langeweile.

Vorlesen ist wichtig, wie die Wertinger Grundschulleiterin sagt

Insgesamt hatten sich über 70 Leseratten – 51 über den Lesebus und 25 direkt in der Bücherei – beteiligt. Zusätzlich konnten die Kinder und Jugendlichen in ihrer Teilnehmer- und Bewertungskarte Fragen zu den Büchern beantworten. Im Festsaal des Wertinger Schlosses wurden nun die Hauptpreise, nämlich Kinokarten, gezogen.

Jana Besold, Leiterin der Kreisfahrbücherei, und ihre Kollegin Silvia Seibold, freuten sich über die Teilnehmenden, die Jüngste mit fünf Jahren. „Allerdings stellen wir fest, dass Jugendliche nach der Grundschule weniger zum Ausleihen kommen. Erst, wenn sie als junge Erwachsene selbst Eltern sind, erinnern sie sich an die Möglichkeit, Bücher zu entleihen und tun dies für ihre Kinder“, berichteten die beiden am Rande der Veranstaltung. In der Schule würde viel Wert auf das Lesen gelegt werden, betonte Christiane Grandé, die als Rektorin der Wertinger Grundschule das Lesen zusätzlich stark unterstützt und den Appell gibt: „Auch das Vorlesen ist wichtig, denn das motiviert zusätzlich zum eigenen Lesen.“ (mbk)