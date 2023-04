Autofahrer übersieht Vorfahrt bei Binswangen - 12.000 Euro Schaden

Ein Mann wollte mit seinem Auto von der Staatstraße 2033 bei Binswangen in Richtung Dillingen abbiegen, doch übersah dabei einen Kleintransporter.

Ein 18-Jähriger hat am Mittwochmorgen beim Abbiegen mit seinem Auto von der Staatstraße 2033 bei Binswangen auf die Dillinger Straße in Richtung Dillingen einen Kleintransporter übersehen. Der 20-Jährige, der eigentlich Vorfahrt hatte, versuchte laut der Polizei auszuweichen, aber konnte den Unfall nicht verhindern. An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden von etwa 12.000 Euro. (AZ)