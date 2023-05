Wertingen

11:00 Uhr

Besitzer der Cocktailbar P2 will das Angebot am Freibad-Kiosk erweitern

Mehmet Celik ist der neue Pächter des Kiosks am Wertinger Freibad. Der 31-Jährige freut sich auf den neuen Lebensabschnitt, in dem er sich ganz auf die Gastronomie konzentriert.

Bis Ende April hat Mehmet Celik noch als Feinmechaniker gearbeitet. Doch dieser Lebensabschnitt ist jetzt beendet. Fortan will sich der Augsburger voll und ganz auf die Gastronomie konzentrieren. In Wertingen betreibt Celik bereits die Cocktailbar mit Shishabetrieb P2. Jetzt widmet er sich noch einer Aufgabe, die für viele in der Zusamstadt mit Kindheitserinnerungen verknüpft ist. Er wird den Kiosk im Wertinger Freibad betreiben. "Ich freue mich darauf", sagt er und lächelt. Er kenne schon viele Leute hier in Wertingen, auch durch seine Cocktailbar P2.

Das Freibad ist im Sommer das Top-Freizeitziel für sehr viele Einwohnerinnen und Einwohner der Zusamstadt. Ein Sprungturm, eine Rutsche und die acht 50-Meter-Bahnen sowie das Kinderbecken mit Badepilz haben in Wertingen unzählige Fans. Auch die Lage am Hang des Judenbergs macht durch das Höhengefälle das Bad optisch sehr ansprechend. Findet auch Celik, der sagt: "Ich mag den Überblick, den man vom Kiosk aus über das Freibad hat." Er habe sich auch andere Kiosks in der Umgebung angesehen, aber der in Wertingen habe ihm am meisten zugesagt. Mit der Stadt habe man sich darauf geeinigt, dass er den Betrieb des Kiosks zuerst einmal für ein Jahr übernimmt, danach wird weitergesehen.

