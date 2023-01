Comedy, eine Nilpferd-Dame und viel zu lachen: Progamm der Stadthalle Wertingen

Drei Künstler stehen von Februar bis April in der Wertinger Stadthalle auf der Bühne. Dabei geht es bissig, bitterböse und witzig zu.

Bayerischer Grant, eine quirlige Nilpferd-Dame oder einer für alle. Von Februar bis April sind all diese Facetten in der Wertinger Stadthalle geboten. Dort werden Harry G., Martin Frank und Sebastian Reich auftreten.

Harry G: Der gebürtige Regensburger und Wahl-Münchner Markus Stoll alias Harry G ist am Donnerstag, 23. Februar, in der Zusamstadt. Er wird sein neues Programm "Hoamboy" vorstellen. Harry G. hat seit 2014 einen festen Platz in der deutschen Comedy-Szene. Seine Shows sind bissig, sein bayerischer Grant zuweilen politisch unkorrekt und seine Videoclips längst Kult. Harry G ist ein scharfer Beobachter und bringt Themen aus dem täglichen Leben auf seine ganz spezielle Art und Weise auf den Punkt. Als Schauspieler ist Harry G regelmäßig in der BR-Comedy-Sendung " Grünwald Freitagscomedy" zu sehen. Bei ‚Dahoam is Dahoam’ gibt er regelmäßig den zwielichtigen Autohändler Georg Baslinger und in den Eberhofer Kinofilmen "Sauerkrautkoma" und "Leberkasjunkie" ist er ebenfalls zu sehen. Der Auftritt am 23. Februar ab 20 Uhr ist übrigens auch der Nachholtermin für den 4. November 2022.

Die Liebe ist bei Martin Frank das Thema

Martin Frank : Martin Frank wurde schon mit einigen Preisen ausgezeichnet, darunter der Bayerische Kabarettpreis 2018. Am Samstag, 25. März, präsentiert er sein drittes Soloprogramm "Einer für Alle - Alle für Keinen" in Wertingen . Darin spitzt Martin Frank über die Baumkronen seines Bayerwalds und sinniert gewohnt frech, hintersinnig und bitterböse über das teils absurde Leben auf dieser Erde. Die fahren die Menschen nach Ansicht von Martin Frank sowieso bald gegen die Wand, wenn sich die Menschheit nicht endlich wieder den wirklich wichtigen Themen widmet und dabei eines nicht vergisst: die Liebe! Dabei brauchen die Gäste weder Kitsch noch schmachtendes Sehnsüchteln oder gar Esofirlefanz zu fürchten. Schließlich stammt Martin Frank aus dem emotional eher zurückhaltenden Niederbayern. Da bleibt auch die Liebe bodenständig. Selbst wenn noch mehr Arien von der Bühne geschmettert werden – er kann halt nicht anders. Aber das wusste die Oma schon: „Ohne Liab, is na koana oid woan!“

Sebastian Reich und Amanda werden in Wertingen ihr Programm "Verrückte Zeit!" präsentieren. Foto: Andreas Lode

Ein Nilpferd besucht Wertingen

Sebastian Reich : Aktuell startet das neue und bereits vierte Soloprogramm von Sebastian Reich und der quirligen Nilpferd-Dame Amanda: „Verrückte Zeit!“. Am Sonntag, 23. April, ab 18 Uhr ist es in Wertingen zu sehen. Während Sebastian sich daran erinnert, wie man früher den Film noch zum Entwickeln brachte und Musikkassetten mit dem Bleistift spulte, kommt Amanda mit dem Selfiemachen gar nicht mehr hinterher. Autos fahren selbstständig, Küchengeräte kochen von alleine und der Kühlschrank weiß schon heute, was Nilpferde morgen wünschen?! „Verrückte Zeit!“ Und wer Amanda kennt, der weiß, dass da noch eine Menge mehr kommt. (mit pm)

Martin Frank wird am 25. März in Wertingen mit seinem Programm "Einer für Alle – Alle für Keinen" zu Gast sein. Foto: Peter Fastl





Info: Die Auftritte finden alle in der Stadthalle Wertingen statt. Harry G kommt am Donnerstag, 23. Februar, Martin Frank am Samstag, 25. März, und Sebastian Reich am Sonntag, 23. April. Karten gibt es unter www.eventim.de

Lesen Sie dazu auch