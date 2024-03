Creaton-Übernahme in Wertingen ist jetzt vollzogen

Der Wertinger Dachziegel-Hersteller mit seinen acht Standorten gehört nun zum Tonbaustoff-Hersteller Wienerberger. Stehen für den Standort in der Zusamstadt Veränderungen an?

Jetzt ist sie abgeschlossen: die Übernahme des Wertinger Dachziegel-Herstellers Creaton durch die Wienerberger AG. Letztere zählt zu den führenden deutschen Anbietern von Tonbaustoffen für die gesamte Gebäudehülle. Nun vereinigen sich knapp 2000 Beschäftigte an 26 Produktionsstandorten unter einem Dach. Neben Wertingen gibt es in der Gegend noch weitere Creaton-Werke: in Roggden, Autenried und Neuburg.

Die acht deutschen Creaton-Produktionsstandorte in Bayern, Thüringen, Sachsen und Nordrhein-Westfalen werden in das Wienerberger-Unternehmen integriert. Die Marke Creaton bleibt erhalten. Im Dezember 2022 war die Übernahme eingeleitet worden. Sie wurde möglich durch den Erwerb der früheren französischen Creaton-Mutterfirma Terreal mit ihren Aktivitäten in Frankreich, Deutschland, Italien, Spanien und den USA. "Der jetzt genehmigte Erwerb stärkt die Zukunfts- und Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens im bedeutenden Markt nachhaltiger Produkte und Lösungen für energieeffizienten Neubau, im Markt der Bestandssanierung sowie im Wasser- und Energiemanagement", so heißt es in einer Pressemitteilung. Auch Umwelt- und Klimaziele würden durch den Zusammenschluss und den Einsatz intern entwickelter Technologien schneller und wirtschaftlicher erreicht.

Der bisherige Geschäftsführer der Creaton-Gruppe, Sebastian Dresse, übernimmt die Geschäftsführung der Wienerberger Deutschland. "Ich freue mich, für die Aktivitäten der Wienerberger die Verantwortung als Geschäftsführer zu übernehmen. Zusammen können wir mit unseren starken Marken, unserer regionalen Kundennähe und unseren engagierten Mitarbeitern so viel mehr erreichen", so Dresse.

Doch was bedeutet die Übernahme für den Doppelstandort Wertingen und Roggden? In Wertingen liegt unter anderem der Verwaltungssitz, in Roggden ein Werk. Auf Nachfrage unserer Redaktion sagt Sebastian Dresse: „Da verändert sich gar nichts“. Diese Tatsache hat eine Unternehmenssprecherin vor rund einem Jahr bereits knapp und deutlich angekündigt: "Es sind keine Veränderungen an den Standorten geplant." Auch ein Namenswechsel steht nicht an. Zitat: "Die Marke Creaton bleibt aufgrund ihrer hohen Bekanntheit und des starken Markenwerts erhalten. Alle acht deutschen Creaton-Produktionsstandorte bleiben Teil der Creaton GmbH."

Zudem sagte die Pressesprecherin damals, dass Veränderungen der Produktpalette, die im Roggdener Werk produziert wird, nicht geplant seien. In der Zusamstadt werden Biberschwanzziegel, Flachdachziegel, Doppelmuldenfalzziegel, Reformziegel, Hohlfalzziegel und Herzziegel gebrannt. Sie sind hauptsächlich für den deutschen Markt bestimmt. Daneben verfügt Creaton über ein breites Sortiment an Solartechnik und Dachsystemzubehör. Wienerberger wiederum hat sich in den Anwendungsbereichen Wand, Fassade und Freiflächen spezialisiert. (mit AZ)

