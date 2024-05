Wertingen

Das Wertinger Feierjahr endet mit einer Silvesterparty

Plus Bei der Bürgerversammlung stellt das Wertinger Stadtoberhaupt die Events zur 750-Jahr-Feier ebenso vor wie die kommunalen Pflichtaufgaben. Dazu gibt es viele Fragen und Antworten.

Von Birgit Alexandra Hassan

Wertingen hat die 10.000-Einwohner-Grenze geknackt. Willy Lehmeier öffnete den Gästen der Bürgerversammlung in der Stadthalle den Blick auf die Aufgaben und Möglichkeiten, die unter anderem mit diesem Aufwärtstrend einhergehen. Finanzen, der Verkehr, kreative Ideen und gestartete Projekte – auf eine ausführliche Einführung folgte eine ausgiebige Fragerunde.

Das "Mausgässle" hatte es beispielsweise Wertingens ehemaligem zweitem Bürgermeister Alfred Sigg angetan. Mehrmals hakte er nach, ob diese romantische Verbindung vom Gießeweg entlang der Zusam in den Mühlwinkel nicht wieder aufleben könne. Ebenso regte Sigg an, den Fußweg hinter dem Lagerhaus zu vervollständigen. Und mit dem Fokus auf Fußgänger und Radler war er an diesem Abend keineswegs alleine. Ob am Postkreisel, der Ausfahrt beim neuen Müller-Markt und der Einfahrt in den Edeka-Markt, in der Augsburger Straße, der Laugnastraße und der Kanalstraße – an vielen Plätzen sehen die Wertinger Gefahren und Unannehmlichkeiten für Fußgänger, Radler und Anwohner.

