Wertingen

vor 9 Min.

Das wird gerade in Wertingen gebaut

Am Zusamkanal, gegenüber der Bäckerei Ihle, hat der Buttenwiesener Unternehmer Dieter Romakowski ein Gewerbe- und ein Wohngebäude errichtet.

Plus In der Kernstadt stehen zwei große Projekte unmittelbar vor der Fertigstellung. Auch sonst geht es voran.

Von Benjamin Reif

In Wertingen gibt es derzeit mehrere große Bauprojekte bekannter Unternehmer und Einrichtungen. Diese befinden sich in unterschiedlichen Stadien des Entstehens – mancher Bau ist fast schlüsselfertig, andere stehen noch ganz am Anfang. Ein Überblick:

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen