Defektes Auto verliert Öl: Feuerwehr bindet Ölspur

Durch einen Autodefekt war das Öl am Ortsanfang von Wertingen ausgelaufen. Die Feuerwehr musste sich um die lange Ölspur kümmern.

Mit Blaulicht sauste die Feuerwehr am Mittwochmittag durch Wertingens Innenstadt zum Ortsausgang an der Dillinger Straße. Dort stockte der Verkehr, weil nur eine Fahrspur zur Verfügung stand.

Die Feuerwehr band die Ölspur. Foto: Birgit Hassan

Wie vor Ort zu erfahren war, war das Wertinger Feuerwehrauto gerade unterwegs gewesen, was die Strecke durch die Stadt erklärt, wo das Feuerwehrhaus sich doch ganz in der Nähe befindet. Am Einsatzort war durch einen Autodefekt eine lange Ölspur entstanden, die die Feuerwehr binden musste.

Wertinger Bauhof reinigt die Straße

Anschließend reinigten die Mitarbeiter des Wertinger Bauhofs die Straße. Die Straße war währenddessen für den restlichen Verkehr nur einspurig befahrbar. (dem)