14:05 Uhr

Die Music-Story zur Wertinger Stadtgeschichte begeistert 900 Besucher

Plus Nach der Aufführung in Füssen kehrt die Wertinger Music-Story in die Stadt zurück. 250 Akteure bieten den 900 Besuchern eine Show der Superlative.

Von Berthold Veh

Die Aufführung der Music-Story zur 900-jährigen Wertinger Stadtgeschichte hatte vor einer Woche im Festspielhaus in Füssen eine große Bühne. Von dort kehrt die Crew mit etwa 250 Akteuren am Samstagabend in die Wertinger Stadthalle zurück. Die Music-Story zieht nach dem großen Gemeinschaftserfolg im Allgäu auch beim Heimspiel magisch an. 900 Menschen füllen die Stadthalle. "Wir sind komplett ausverkauft", sagt Stadtkapellen-Präsident Hubertus von Zastrow. Dass es drückend heiß ist, rückt schnell in den Hintergrund. Es folgt eine zweieinhalbstündige, emotionale Show, die alles andere in den Hintergrund rücken lässt und in dieser Form vermutlich ein einmaliges Kulturereignis in Wertingen bleiben wird. (Hier finden Sie weitere Bilder.)

