Die Wertinger Bläserphilharmonie bietet eine Reise durch die Welt des Tanzes

Plus Beim Osterkonzert macht das Orchester aus Wertingen Tanz hörbar. Außerdem gibt es eine Musik gewordene Umweltkatastrophe zu hören.

Von Marion Buk-Kluger

Nicht aus Berlin, nicht aus München, sondern aus Wertingen kommt sie, die Bläserphilharmonie, die am Ostersonntag die volle Stadthalle mit schwungvollen Klängen zu einem Konzertsaal machte, der durchaus musikalisch in diesen Metropolen sein könnte. „Während alle mit ihren Familien gefeiert haben, haben die Musiker und Musikerinnen fleißig geprobt“, begrüßte Hubertus von Zastrow, für den zu Ostern auch das Osterkonzert der Bläserphilharmonie Wertingen gehört. Er war begeistert vom zahlreichen Erscheinen des Publikums zur Traditionsveranstaltung. Und dieses wurde mitgenommen auf eine Reise durch die Welt des Tanzes.

Die Protagonisten machten dabei diesem wesentlichen Bestandteil von Musik hörbar. Dirigent Germán Moreno Lopez, der seinen Instrumentalisten immer wieder Höchstleistungen abverlangt - was diese mit Bravour beim Auftritt erfüllten, gemessen an der Begeisterung der Anwesenden vor der Pause und am Ende - hatte sich für das Element menschlich körperlichen Ausdrucks, eben den Tanz, Vertreter aus der Komponistenriege ausgesucht, deren Werke passend selbigen wiederspiegeln. Mit „Dance I“ von Dmitri Schostakowitsch (1906-1975) begann der Abend monumental cineastisch, stellt dieses Stück ja auch den Marktplatz aus dem Film „The Gadfly“ dar. „Variations on a pentatonic theme“ von Rob Goorhius (geb. 1948) machten nicht nur in fünf verschiedenen Szenen die Einzigartigkeit der Instrumente hörbar, sondern immer wieder auch deren harmonisches Zusammenspiel.

