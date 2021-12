Wertingen

vor 45 Min.

Die Wertinger Verwaltung kommt an ihre Grenzen

Die Mitglieder der Verwaltung im Wertinger Rathaus haben in vielen Bereichen große Aufgaben vor sich.

Plus Die Herausforderungen für die Zusamstadt und ihre Verwaltungsgemeinschaft sind vielfältig und wachsen stetig. Kommt da das Personal überhaupt noch hinterher vor lauter Arbeit?

Von Benjamin Reif

Mit einem Nebensatz kam in der jüngsten Sitzung des Wertinger Stadtrats ein Thema aufs Tablett, das immer wieder anklingt – doch über das selten in öffentlicher Runde groß diskutiert wird. Im Wortbeitrag der CSU, vorgetragen von Fabian Braun, kam eine mögliche Überforderung der Stadtverwaltung zur Sprache. Das genannte Beispiel war der Breitbandausbau. Wörtlich sagte Braun, der im Stadtrat Referent für Digitales ist: „IT-Abteilung sowie Bauverwaltung laufen am Limit.“

