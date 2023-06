Wertingen

vor 33 Min.

Diese Klamotten sind zu schade für die Tonne: Kleiderkammer hat neuen Standort

Johanna Laux vom Team der ehrenamtlichen MitarbeiterInnen in der Kleiderkammer in der Pfarrgasse in Wertingen freut sich über die vielen Kleiderspenden aus der Bevölkerung. Besonders kleine Strampler werden nur kurz getragen und sind noch fast wie neu.

Plus Seit einem Jahr hat die Kleiderkammer in Wertingen einen neuen Standort. Nicht nur junge Eltern kaufen dort ein. Gebrauchte Kleidung ist gefragt.

Von Ulrike Walburg Artikel anhören Shape

Der neue Standort der Kleiderkammer des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB) in der Pfarrgasse kommt bei der Bevölkerung gut an und wird gut besucht. „Die zentrale Lage, nahe an der Einkaufsstraße, ist für uns ideal“, sagt Johanna Laux vom Team der ehrenamtlichen Mitarbeiter in der Kleiderkammer. „Wir freuen uns sehr, dass vor einem Jahr unser Vermieter uns diesen schönen Laden mit barrierefreiem Zugang angeboten hat.“ Das Geschäft liegt ebenerdig, hat keine Stufen und ist damit für junge Eltern mit Kinderwagen ebenso gut zu erreichen, wie für Menschen, die nicht so gut zu Fuß sind.

Viele junge Eltern kaufen in der Kleiderkammer in Wertingen ein

Mit dem Verkauf von gebrauchter Kleidung zu einem günstigen Preis trifft das Team einen Nerv der Zeit. Neben dem sozialen Aspekt geht es dabei um Nachhaltigkeit und Schonung der Ressourcen. Das Thema beschäftigt auch viele junge Eltern. Kaum hat das Kind den neuen Strampler oder das neue Jäckchen getragen, sind die schönen Sachen schon wieder zu klein und das Kind ist aus seinen Kleidern herausgewachsen. Gleichzeitig muss für Nachschub in der nächsten Kleidergröße gesorgt werden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen