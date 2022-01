Diese Wertingerin spielt Saxofon und Klavier für die Bundeswehr

Plus Eine Wertingerin ist nach der Grundausbildung zum Ausbildungsmusikkorps gewechselt. So sieht ihr Alltag aus.

Der ehemalige Direktor der Wertinger Musikschule, Manfred-Andreas Lipp, hat schon viele junge Musiker ausgebildet. Eine seiner ehemaligen Schülerinnen, die Wertingerin Katja Fechtner, ist nun nach der Grundausbildung zum Ausbildungsmusikkorps der Bundeswehr nach Hilden gewechselt, um eine professionelle Laufbahn zu beginnen. Zu diesem Anlass hat Lipp noch einmal mit ihr gesprochen.