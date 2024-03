Wertingen mietet halbe Halle auf der WIR in Dillingen

Dieses Jahr wird die Stadt Wertingen ihren Auftritt auf der Dillinger Wirtschaftsausstellung anders gestalten als bisher. Welche Unternehmen und Partner dabei sind.

In diesem Jahr ist Wertingen auf der Wirtschaftsausstellung WIR in Dillingen "anders unterwegs" als bisher. So formuliert es Wirtschaftsförderin Alexandra Killisperger. Für die Dauer der Messe zwischen dem 6. und dem 10. März hat die Stadt eine halbe Halle gemietet. Geteilt wird mit der Stadt Höchstädt. Im eigenen Bereich wird Wertingen Stände an örtliche Unternehmen untervermieten – und jeden Tag mit einem anderen Motto auffahren.

Wertingen gestaltet auf der WIR eine offene Halle mit großem Innenbereich

Insgesamt werden elf Unternehmen und Partner Wertingens auf der WIR-Ausstellung in Dillingen dabei sein. Die Halle soll recht offen gestaltet werden – ohne Messewände und mit einem großen Innenbereich. Dort wird es etwa Kaffee und Kuchen geben, Cocktails, Wurst- und Nudelsalat. Außen herum gruppieren sich die verschiedenen Stände. "Einige sind an allen fünf Tagen dabei, andere kommen bloß einmal", schildert die Wirtschaftsförderin. Dass Wertingen als Stadt eine halbe Halle miete, sei Alexandra Killisperger zufolge neu. In früheren Jahren hatte die Kommune lediglich einen Stand. Wer aus Wertingen sonst dabei sein wollte, musste sich eigenständig um einen Platz kümmern.

Der erste Tag der Messe wird im Wertinger Bereich im Zeichen des 750-jährigen Stadtjubiläums stehen. Dann wird das Heimatmuseum der Stadt auch seinen neuen Flyer herausgeben: "Stadtrundgang Wertingen " steht darauf geschrieben – "die Sehenswürdigkeiten des schmucken Schwabenstädtchens". Darin finden sich eine Karte sowie Informationen unter anderem zum Schloss, zum Marienbrunnen, zur Stadtmühle und Zusaminsel, zum Weldishofer-Haus und der Stadtmauer. „Die Adressaten sind die Wertinger selbst“, erklärt Johannes Mordstein. „Oft wissen sie gar nicht Bescheid, was Wertingen alles zu bieten hat.“ Aber auch Auswärtigen möchte man im praktischen Format „für die Hosentasche“ einen Überblick zu den Sehenswürdigkeiten geben. Cornelius Brandelik ergänzt, dass man mit der Broschüre nicht nur die Innenstadt und ihre Geschichte in den Blick nimmt, sondern auch markante Orte weiter außerhalb wie die Weihenbergmühle. „Oft geht man durch die Stadt mit nicht offenen Augen, um Besorgungen zu machen“, sagt Wirtschaftsförderin Killisperger , die findet, der Flyer sei eine gute Möglichkeit, um Wertingen in Ergänzung zu den Stadtführungen auf eigene Faust zu erkunden.

Elf Unternehmen und Partner aus Wertingen sind auf der Dillinger Messe dabei

Der zweite Tag der WIR wird für Wertingen unter dem Motto „Nachhaltigkeit, Klimaschutz und Mobilität“ stehen. Die Zusamstadt ist in diesem Bereich sehr aktiv: Alexandra Killisperger erwähnt unter anderem das Klimaschutzkonzept und den Arbeitskreis Verkehr. Daneben fördert die Kommune PV-Anlagen, E-Lastenräder oder auch den Erhalt alter und großer Bäume. All das wird Thema am Donnerstag sein. Ergänzend werden Vertreter des Carsharing-Angebots der Stadtwerke Augsburg mit dabei sein.

Wertinger Stände präsentieren sich auf der WIR in Dillingen

Um ein weiteres Jubiläum, nämlich 50 Jahre Wirtschaftsvereinigung Wertingen , wird es am vierten Tag der WIR gehen. Die WV hat dafür eigens einen bunten Flyer mit dem Titel "Experten in Wertingen " anfertigen lassen. Darin präsentieren sich rund 30 Betriebe aus der Zusamstadt, von der Versicherung über den Optiker, Apotheken und den Bioladen bis hin zur Haustechnik und Parfümerie. Sie alle sind Mitglieder der WV. "Wir wollen den Menschen vor Augen führen, welche Experten wir vor Ort haben", sagt Vorsitzender Hans Moraw . Killisperger ergänzt: "Wenn Kunden vor Ort kaufen und Dienstleistungen nutzen, dann haben wir auch Leben in der Stadt."

Sie sind aus Wertingen auf der WIR vor Ort:

Stadt Wertingen , 6. bis 10. März

Lot 21, 6. bis 10. März

Justina Werner , 6. bis 10. März

Bezirkslagerhaus, 6. bis 10. März

Kapfer GmbH, 6. bis 10. März

Garten Reiter, 6. bis 10. März

WDT Werner Dosiertechnik GmbH, 6. bis 8. März

Alois Killisperger Spedition & Mineralölvertrieb GmbH, 7. bis 9. März

eRide, 8. bis 10. März

Gartengestaltung Shala, 9. März

LEW, 7. März

Die Raumgeber, 6. März

