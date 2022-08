DKMS-Aktion im Wertinger Schloss: Typisierung beim Donautal-Radelspaß

Das Jugendforum Wertingen wirbt für die Aktion am 10. und 11. September. An dem Wochenende gibt zudem auch launige Musik und andere kostenfreie Angebote.

Das Jugendforum Wertingen machte den Startpunkt. Stadtjugendpfleger Tobias Kolb lud die Wertinger Vereine zu einer Infoveranstaltung ein. Alle Wertinger Bürger und Vereine sind aufgerufen, mitzuhelfen, damit sich am 10. und 11. September vor Ort wie auch online viele weitere hilfsbereite Mitbürger im Alter von 17 bis 55 Jahren bei der Deutschen Knochenmarkspenderdatei (DKMS) aufnehmen lassen. Die Aktion ist eine von vielen Angeboten, die Radlerinnen und Radler an dem Wochenende bei der Zentralveranstaltung auf dem Wertinger Schlossgelände vorfinden.

10.000 Menschen werden in Wertingen erwartet

10.000 Menschen werden an den beiden Tagen in der Zusamstadt erwartet. Von hier aus starten mehrere Fahrradtouren in verschiedene Richtungen und mit jeweils unterschiedlichen Längen. Aufgerufen zum Mitradeln sind sowohl Kinder und Jugendliche als auch Erwachsene sowie Seniorinnen und Senioren. Wer wann und wo in welche Tour einsteigt, bleibt jeder und jedem selbst überlassen. Ausgeschildert sind die Strecken bereits am Samstag, 10. September, ab 14 Uhr. Erst am Sonntag wird allerdings der Verkehr für andere Fahrzeuge – ausgenommen Anlieger – gesperrt sein.

Geeignet sind die 14, 34 und 56 Kilometer lange Strecken vor allem für Familien und Freizeitradler. Kinder und ihre Eltern sind zudem im Zusam- und Laugnatal eingeladen, an insgesamt acht Stationen Tiere, Pflanzen und die Landschaft genauer unter die Lupe zu nehmen und Rätsel zu lösen. Sowohl unterwegs wie auch am zentralen Punkt beim Wertinger Schloss wird es Proviant und zahlreiche Mitmachaktionen geben. Im Mittelpunkt stehen dabei die Themen Gesundheit, Ernährung und Bewegung.

Gesundheitsmarkt im Wertinger Schlossgraben

Aufgerufen, sich aktiv zu bewegen, sind Menschen an den beiden Tagen selbstverständlich mit ihren Fahrrädern. Daneben gibt es wertvolle Informationen auf dem Gesundheitsmarkt im Schlossgraben und auf der Showbühne. Dort nämlich laden verschiedene Musikbands am Samstag bis in die Nacht hinein und auch am Sonntag während des Tages zum Mittanzen und Mitschwingen ein – inklusive kulinarisches Angebot von Wertinger Gastronomen und Vereinen.

Auf eine Aktion weisen Leo Schrell als Vorsitzender des Regionalentwicklungsvereins Donautal-Aktiv, Dillingens Landrat Markus Müller und Wertingens Bürgermeister Willy Lehmeier ganz besonders hin: die Typisierungsaktion. So besteht am Samstag von 15 bis 21 Uhr und am Sonntag von 10 bis 18 Uhr die Möglichkeit, sich mit einem Wangenabstrich in die Deutsche Knochenmarkspenderdatei aufnehmen zu lassen und so womöglich Menschen mit Blutkrebs in ihrem Heilungsprozess zu unterstützen. Die drei Schirmherren sind stolz darauf, dass aus dem Landkreis Dillingen von 13.500 Typisierten bereits 185 als Stammzellspender anderen Menschen die Chance auf ein neues Leben schenken konnten. Sie betonen: "Jede und jeder Weitere ist wichtig."

Lesen Sie dazu auch

Typisierungsaktion im Rahmen des Donautal-Radelspaßes

Ziel sei es, mit der Aktion die Jugend ab 17 Jahren und weitere Interessierte bis 55 Jahre zu erreichen. Brigitte Lehenberger als ehrenamtliche Unterstützerin in der Region bittet: "Es wäre toll, wenn uns viele Vereine, Bürger, Betriebe sowie Leserinnen und Leser helfen, auf diesen Aufruf aufmerksam zu machen." Die Aufnahme sei am 10 und 11. September vor Ort, aber auch online unter www.dkms.de/dillingen möglich. Zur Typisierung willkommen sind natürlich gerne auch Radel-Gruppen.

Oft formieren sich die Menschen nämlich mittlerweile zu Gruppen beim Donautal-Radelspaß, der dieses Jahr bereits zum 16. Mal stattfindet. Arbeitskollegen, Freunde, Nachbarn, Bekannte und Verwandte machen sich dabei gemeinsam auf den Weg zum genussvollen Radeln. Detaillierte Informationen über die Aktionen und die Musik bei der Zentralveranstaltung in Wertingen sowie über die einzelnen Radstrecken bietet ein Flyer. Er liegt mittlerweile in vielen Einrichtungen aus und wird an die Haushalte verteilt, zudem ist er über die kostenlose Radelspaß-Hotline unter 0800/4772001 erhältlich.

Andere Menschen durch Spenden unterstützen

Kostenlos sind übrigens auch alle Angebote – außer den kulinarischen – während des Wochenendes. Sowohl die Vorbereitung der einzelnen Strecken als auch die "Umsonst & Draußen"-Party im Wertinger Schlossgraben sind kostenfrei. Freiwillige Spenden sind vor Ort möglich sowohl für die Kartei der Not, die seit über 50 Jahren Menschen in unserer Region hilft, die unverschuldet in Not geraten sind, als auch für die DKMS. Denn für jede Typisierung fallen rund 40 Euro Unkosten an. Zu finden sein wird die DKMS während des Radelspaßes im Sitzungssaal des Wertinger Schlosses oder online unter www.dkms.de/dillingen. Telefonischer Kontakt mit Brigitte Lehenberger, beispielsweise für Vereine, Unternehmen und engagierte Menschen, ist unter der Telefonnummer 08276/1567 möglich. (mit AZ)