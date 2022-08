Ein reich verzierter Schlüssel wird zum Objekt des Monats

Er sperrte einst die Wertinger Seelenkapelle auf. Heute befindet sich der Schlüssel im Wertinger Heimatmuseum und die Kapelle und im Besitz der Stadt. Wie es dazu kam.

Das Objekt des Monats August ist ein reich verzierter Schlüssel, der einst die Außentüre der Seelenkapelle in Wertingen sperrte. Er trägt die Inventarnummer 33039_13-113 und befindet sich im Depot des Wertinger Heimatmuseums. Ganz besonders gestaltet ist der Griff des Schlüssels. Er besteht aus Akanthusornamenten, die durch die Form eines Kreuzes mit doppeltem Querbalken abgeschlossen werden.

Bezug zu den Dachkreuzen der Wertinger Kapelle

Damit nimmt der Schlüssel Bezug zu den Dachkreuzen der Kapelle. Da ist zum einen das Giebelkreuz im Osten, bei dem sich der zweite Querbalken bereits gelöst hat. Zum anderen gibt es ein Kreuz auf dem Dachreiter der Westseite. Dieses "Türmchen" kam bei der Renovierung der Kapelle 1954/1955 neu hinzu.

Bei einer späteren Renovierung der Kapelle, bei der das Türschloss ausgetauscht wurde, kam der Schlüssel wohl ins Museum. Die Seelenkapelle ist in städtischem Besitz. Seit einiger Zeit ist sie eingerüstet und mit einem Bauzaun versehen: Die in den 1980er-Jahren bei Sanierungsmaßnahmen einbetonierte Fußpfette (= der Balken, auf dem die Dachkonstruktion ruht) ist inzwischen verfault und verrottet. Sie muss erneuert werden.

Stadt Wertingen kaufte die Seelenkapelle

Die Kapelle in der jetzigen Form wurde 1760 erbaut. Auch die Innenausstattung stammt aus dieser Zeit. Beides steht unter Denkmalschutz. Als die Kapelle 1803 als Staatseigentum beschlagnahmt wurde, kaufte sie die Stadt Wertingen und bewahrte sie so vor dem Abriss. Im Oktober 1805 kam es zum Zusammentreffen der Franzosen und Österreicher in Wertingen, die Österreicher wurden in der Schlacht auf dem Roßberg besiegt. Anschließend ließ der napoleonische General Murat seine österreichischen Gefangenen im Kirchhof einschließen und nutzte die Kapelle als Küche und Verpflegungsraum. 1925 wurde die Kapelle in eine Kriegergedächtniskapelle umgewandelt. Elf Steintafeln enthalten die Namen der Vermissten, Gefallenen und umgekommenen Zivilpersonen der Kriege des 19. und 20. Jahrhunderts zum Gedenken und zur Mahnung an zukünftige Generationen.