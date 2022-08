Ein Traumwetter begleitet das Wertinger Stadtfest

Sonnenschein, ein angenehmer Wind und milde Nächte sorgen für Feierlaune in Wertingens Innenstadt. Einheimische und Ehemalige treffen sich und genießen vielseitige Musik und Kulinarik.

Seit 13 Jahren lebt Judith Wallewein mittlerweile in Feuchtwangen. Doch an diesem verlängerten Wochenende führt der Weg die 41-Jährig zurück in ihre Heimatstadt, nach Wertingen zum Stadtfest. Damit ist sie nicht die einzige "Ehemalige", die durch die Innenstadt schlendert. Ratschen, Trinken, Essen, ein Wiedersehen unter Freunden und Bekannten - zahlreiche Menschen genießen das bei einem Wetter wie es besser nicht sein könnte.

Und nicht nur die Wertinger zieht es in diesen Tagen in die Wertinger Innenstadt, auch aus den umliegenden Orten besuchen viele das Fest. So freuen sich Ulrich Strehle aus Frauenstetten und Felix Federlin aus Hegnenbach über die gute Stimmung am Stand der Firehawks aus Hirschbach, wo sie viele Bekannte treffen.

Gute Stimmung herrscht bereits seit Freitagmorgen, als die Mitwirkenden mit dem Aufbauen beginnen. Und sie setzt sich am Freitag- und Samstagabend fort. Mit dem offiziellen Bieranstich strömen die Menschen von allen Seiten herbei, essen, trinken und ratschen sich durch. So lernen sie neue Menschen kennen und Altbekannte neu kennen.

Eva Graf-Friedel und Rainer Friedel aus Höchstädt sagen: „Wir wollen schauen, wie die Wertinger das machen.“ Gut gefällt ihnen, dass an vielen Stellen was geboten ist, die Leute nicht nur dasitzen, sondern sich auch an Stehtischen unterhalten oder in Bewegung sind. Außerdem finden sie bei der Bewirtung die Mischung zwischen Vereinen und professionellen Anbietern gut.

Unabhängig voneinander sind Simone Almer und Martina Mayrböck aus Zusamaltheim nach Wertingen geradelt und haben sich hier getroffen. Fasziniert von der Stimmung und dem Ambiente freuen sie sich, so viele Bekannte und nette Leute zu treffen. Bei dem lauen Wetter fühlt sich alles wie „Urlaub daheim“ für sie an.

62 Bilder Samstagabend auf dem Wertinger Stadtfest Foto: Brigitte Bunk

Geboten ist für alle etwas: Von den ganz Kleinen bis zu den Senioren und Seniorinnen finden alle den passenden Fleck zum Verweilen. Das liegt auch an der sehr vielseitigen Musikauswahl. Ob die Schlager von Kapfer & Kapfer oder der handgemachte akkustische Sound von China Room am Samstagabend - tanzend, mitsingend und mitschwingend genießt jeder und jede auf individuelle Art den Besuch auf dem Stadtfest.

Heißbegehrt waren die Plätze vor der Bühne am Wertinger Marktplatz am Samstagabend. Foto: Brigitte Bunk

Jürgen Miller aus Höchstädt beispielsweise findet klasse, dass die Schiffschaukel da ist. „Das ist ,old school', wie es früher war“, erinnert er sich und schaut begeistert zu, wie seine neunjährige Tochter und der sechsjährige Sohn gemeinsam in die Lüfte schwingen.

Auch bei Judith Wallerstein sind drei ihrer vier jugendlichen Kinder mit zum Stadtfest gekommen. "Sie ziehen mittlerweile mit ihren Cousins und Cousinen rum", erzählt sie. Derweil kann sie gemeinsam mit ihrem Mann Christoph, der einst ebenfalls einige Jahre in Wertingen lebte, alte Bekannte wiedersehen. Er sagt: "Manchmal ist es interessant, erst einmal abzuwarten, wer einen wiedererkennt."