Wertingen

vor 17 Min.

Ein Wonne-Wochenende dank Volksfestfinale und Frühjahrsmarkt in Wertingen

Plus Während beim Wertinger Volksfest zum Finale noch einmal richtig Gas gegeben wird, lockt auch der Frühjahrsmarkt die Besucher an.

Von Marion Buk-Kluger

Wer sich am Wochenende über Langeweile beklagte, der war wohl nicht in Wertingen unterwegs. Die Stadt und ihre Akteure boten bei sommerlichen Temperaturen Gelegenheit, sich in den unterschiedlichsten Bereichen am Miteinander zu erfreuen. Schon am frühen Samstagnachmittag ging es beim traditionellen Tag für Kinder, Senioren und Menschen mit Handicap ins letzte Volksfest-Wochenende. Seit vielen Jahren wird dieser musikalisch vom Duo „ Let's Dance“ umrahmt. Jupp Baur, bereits seit zwei Jahrzehnten in verschiedenen Konstellationen dort aktiv, ist begeistert von diesem speziellen Angebot: „Es verringert die Hemmschwelle für beeinträchtigte Menschen, hierherzukommen. Und daher spiele ich diese Stunden besonders gern.“ Dem pflichtet auch sein Kollege Reinhold Egger bei, der ebenso zum festen musikalischen Inventar zählt. Bevor dann am Abend die Partyhexen den überwiegend jungen Besuchern und Besucherinnen einheizten und auf die Tische spielten, konnten die Sportbegeisterten vor allem am Judenberg den Aktiven, etwa im Tennis und Fußball beim Gewinnen zusehen und zujubeln.

Mit dem Marktsonntag verwandelte sich Wertingens Innenstadt dann einen Tag später in eine lange Einkaufsmeile, auf der die Besucherinnen und Besucher flanieren konnten. Am letzten Tag der „Wertinger Wiesn“ durfte natürlich Blasmusik mit der „Binswanger Banzger Blosn“ und den Laugnataler Musikanten nicht fehlen. Denn auch 2024 war der Tenor an der Industriestraße: Tradition trifft Moderne. So auch beim Angebot der Fieranten in der Augsburger Straße bis zum Marktplatz.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen