Eine Musical-Reise durchs Städtle

Die Aktion war mit einem Gewinnspiel der Wirtschaftsvereinigung Wertingen verknüpft. Viele Gewinnerinnen und Gewinner freuten sich über ihre Preise.

In einem bezaubernden Mix aus Musik und Magie erlebten die Teilnehmer der Musical-Reise durchs Städtle ein besonderes Gewinnspiel, organisiert von der Wirtschaftsvereinigung Wertingen. Die Wertinger Innenstadt wurde zur Bühne für eine spannende Entdeckungsreise, bei der teilnehmende Geschäfte verschiedene Musicals durch kunstvolle Dekorationen und besondere Aktionen zum Leben erweckten.

Die Teilnehmer wurden eingeladen, die Geschäfte zu besuchen und vor Ort Buchstaben und Zahlen zu sammeln, die in der richtigen Reihenfolge ein geheimes Lösungswort ergaben. Die Spannung stieg, als die Gewinner ermittelt wurden.

Die glücklichen Gewinnerinnen und Gewinner durften sich über Preise im Gesamtwert von über 1000 Euro freuen. Die feierliche Übergabe fand in den Räumlichkeiten der Firma Alois Killisperger in Geratshofen statt. Hans Moraw, erster Vorsitzender der WV Wertingen, sprach ein paar Begrüßungsworte und überreichte die Gewinne persönlich.

Franz Stepan, Wirtschaftsreferent der Stadt Wertingen, rundete die Veranstaltung mit seinem herzlichen Dank an alle Teilnehmer und Sponsoren ab. Die Unterstützung der Sponsoren trug maßgeblich zum Erfolg des Events bei und unterstrich die starke Gemeinschaft in Wertingen. Das Musical-Gewinnspiel hinterließ nicht nur begeisterte Teilnehmer, sondern auch eine harmonische Atmosphäre voller Freude und Dankbarkeit.

Der erste Preis ging an Ferdi Cevik und war ein Gutschein für eine Musical-Fahrt nach Wahl im Wert von 200 Euro von HG Reisen. Beim zweiten Preis handelte es sich um ein Parfüm mit goldenem Taschenspiegel im Wert von 165 Euro von der top Parfümerie, dieses ging an Melanie Kolb. Den dritten Preis erhielt Helga Wegner: ein Faschingskostüm nach Wahl von Buttinette. Der vierte Preis umfasste einmal Volltanken bei Alois Killisperger im Wert von 100 Euro, worüber sich Katrin Leichtle freuen durfte. Der fünfte Preis war eine Kiste „König Ludwig Dunkel“ vom Getränke-Center Moraw für Theresia Almer. Die restlichen Preise waren Städtle-Schecks im Wert von je 20 Euro für einen Einkauf in den Wertinger Geschäften. (AZ)