Wertingen

Eine Wertingerin stärkt Kinder mit einem Mutmach-Buch

Plus Mit dem Drachen Maximus präsentiert Monika Prankl ihr erstes Bilderbuch. Wie das Erstlingswerk Kinder in Alltagssituationen begleiten kann.

Von Ulrike Walburg

Ein Besuch beim Arzt, die Teilnahme am Schwimmkurs oder die Eingewöhnung im Kindergarten sind für kleine Kinder oft eine große Herausforderung. Da kann schon mal das ein oder andere kleine Kinderherz schneller schlagen. Ein guter Freund an der Seite könnte in solchen Situationen helfen. Diese Rolle hat Monika Prankl aus Wertingen dem Mutmach-Drachen Maximus zugedacht. Sie sagt: „Er gibt Kraft und macht Kinder stark.“

Erzieherin und zweifache Mutter aus Wertingen veröffentlicht Buch

Kurz vor Weihnachten bringt die Erzieherin und zweifache Mutter das liebevoll gestaltete Bilderbuch „Drachenmut tut jedem gut“ im Eigenverlag heraus. Drachenmut ist eine Mutmach-Geschichte, die aus dem Leben eines kleinen Jungen erzählt. Leopold erlebt in dem Kinderbuch eine Begegnung mit dem großen Drachen Maximus. Der grüne Geselle zeigt Stärke, hat große Krallen und aus seinen Nasenlöchern steigt roter Rauch. Der Drache wird dem kleinen Leopold ein treuer Freund und begleitet ihn von nun an durch dessen Alltag. In schwierigen Situationen steht ihm Maximus bei und gibt seine magischen Kräfte an den kleinen Leopold weiter.

