Wertingen

vor 47 Min.

Eiscafé Casal in Wertingen hat die Saison 2024 eröffnet

Reiner und Sabrina Egger belohnen sich am Wochenende mit einem leckeren Eis.

Plus Die obere Eisdiele am Wertinger Marktplatz ist bereits in die neue Eissaison gestartet. Welche Geschichte hinter den italienischen Gastgebern steckt.

Von Alexandra Schuster

Die Begrüßung „Ciao Bella“, ein Früchtebecher mit Sahne, ein Cappuccino, ein Hauch italienisches Flair und viel Sonne – all das sind Dinge, die viele über den Winter vermisst haben. Fährt man am Wertinger Marktplatz entlang Richtung Thürheimer Tor, sitzen bei gutem Wetter bereits wieder viele Erwachsene und Kinder vor großen Eisbechern des Eiscafés Casal. Andere stehen Schlange, um zwischen Sorten wie Stracciatella oder Kokosnuss auszuwählen. Auf sein Eis zu warten, kann auch positive Seiten haben, denn nebenbei kann Ausschau nach Bekannten gehalten werden. Schön ist es, wieder draußen unter großen Sonnenschirmen und hinter bunten Blumen auf die vorbeifahrenden Autos und Menschen zu schauen. Und vielleicht jemanden auf einen Plausch zu treffen.

Das Ehepaar Reiner und Sabrina Egger aus Hohenreichen freut sich, dass die Eisdiele wieder geöffnet hat. „Mein Mann hat mich heute überrascht und wir belohnen uns mit einer Riesenportion Eis, da wir in letzter Zeit viel Arbeit in unserer Landwirtschaft gehabt haben“, so Sabrina Egger.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen