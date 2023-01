Bei der Bürgerversammlung in Hirschbach geht es um die Bäder und tote Rehe

Plus Bürgermeister Willy Lehmeier beantwortet im Schützenheim einige Fragen. Doch nicht für alle Anliegen ist die Stadt der richtige Ansprechpartner.

Die Gaststube war voll im Schützenheim in Hirschbach: Bürgermeister Willy Lehmeier hatte zur Bürgerversammlung gerufen, und der rund 70 Quadratmeter große Gastraum war mit knapp 50 Gästen fast voll besetzt. Mit Willy Lehmeier waren zu dieser Veranstaltung auch die Stadträte Fabian Braun, Johann Bröll, Michael Humbauer, Hans Moraw sowie Kämmerer Matthias Freier und Verena Beese von der Stadtverwaltung gekommen.