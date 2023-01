Fahrrad wird in der Laugnastraße in Wertingen gestohlen

Ein Fahrraddiebstahl beschäftigt die Polizeistation Wertingen. Die Beamten haben ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Aus dem Hof eines Einfamilienhauses in der Laugnastraße in Wertingen ist am Freitagnachmittag ein Fahrrad gestohlen worden. Der Bewohner des Hauses hatte den Drahtesel dort unversperrt abgestellt.

Das in Wertingen gestohlene Fahrrad hat einen Wert von 370 Euro

Das gestohlene Rad hat laut Polizeibericht einen Wert von circa 370 Euro. Von Seiten der Polizei wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. (AZ)