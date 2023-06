Fehlalarm löst Einsatz der Feuerwehr aus

Feuerwehrfahrzeuge waren mit Sirene in Wertingen unterwegs.

Die Sirenen schrillten am Donnerstag um kurz nach 13 Uhr in Wertingen. Gleich nach dieser Alarmierung rasten Feuerwehrfahrzeuge durch die Zusamstadt in Richtung Industriestraße. Anlass des Einsatzes war weder ein Brand noch eine Übung, sondern laut Auskunft der Polizei ein Fehlalarm bei einer Firma. Bei Fehlalarmen fährt die Feuerwehr grundsätzlich an den Einsatzort, um nach dem Rechten zu sehen. Außerdem muss meist die Alarmanlage von den Rettungskräften zurückgestellt werden. (pol)