Freunde der Zusaminsel suchen Verstärkung für das Kochen auf dem Wertinger Wochenmarkt

Das Ehrenamt gehört für das Wertinger Ehepaar Bauer zum Leben. Seit vielen Jahrzehnten engagieren sie sich ehrenamtlich in der Gesellschaft. Ob Kolping, die Tafel oder – seit zehn Jahren – die Freunde der Zusaminsel, Anni und Helmut Bauer machen nicht nur mit, sondern erwecken Neues zum Leben oder etwas Bestehendes neu. So belebten sie auch die Inselküche auf dem Wertinger Wochenmarkt wieder. Heute stehen sie an einem Punkt, wo sie sagen: „Ein, zwei, drei Menschen mehr in unserem Team würden uns guttun.“

