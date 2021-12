Führerloser Wagen rollt in Wertingen quer über die Fahrbahn

Ein Auto hat sich am Freitag in Wertingen selbstständig gemacht. Es rollte aus einer Hofeinfahrt quer über die Straße.

Ein 31-Jähriger aus Wertingen hatte seinen Wagen am Freitag in der Dillinger Straße in Wertingen in einer abschüssigen Hofeinfahrt abgestellt. Um 8.10 Uhr setzte sich das Fahrzeug schließlich plötzlich selbst in Bewegung, rollte quer über die Straße und krachte dort schließlich in einen anderen geparkten Pkw.

8000 Euro Schaden

Die Polizei vermutet, dass eine nicht arretierte, elektrische Handbremse der Grund für das plötzliche Losrollen des Autos war. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 8.000 Euro. (pol)

