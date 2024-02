Gäste aus Unterschöneberg richten den Gauschützenball in Wertingen aus

Plus Den besten Zehner schoss Gau-Damenkönigin Gisela Leutenmaier im vorigen Jahr. Ihr Verein war deshalb dran, den diesjährigen Gauball zu organisieren. Der vereinte einmal mehr die Generationen.

"Schützenliesl, dreimal hat's gekracht. Schützenliesl, du hast mir das Glück gebracht." Fröhlich zogen die Schützenkönige und -königinnen der anwesenden Vereine aus dem Schützengau Wertingen zu diesem Schlagerklassiker in die Wertinger Stadthalle ein. Der traditionelle Gauschützenball vereinte einmal mehr die Generationen und lockte 750 Gäste zum geselligen Zusammensein.

Für Mia Ritzer, Laura Vogler und Theresa Vogler vom Schützenverein König Ludwig aus Hirschbach/Possenried ist das ein gern besuchter "Pflichttermin". Alle drei kommen schon seit ihrer Jugend zur Veranstaltung, denn, wo könne man schon so gut feiern und tanzen? Und getanzt wurde an diesem Abend ausgiebig zur schwungvollen Musik der Band Duo Grenzenlos.