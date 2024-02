Wertingen

Gasthaus zum Lamm in Wertingen hat geschlossen

Plus Ins "Lampl" kamen die Stammgäste vor allem, um ein Bierchen zu trinken, sich auszutauschen und in Erinnerungen zu schwelgen. Nun wird das Wirtshaus verkauft.

Wertingen hat ein Wirtshaus weniger: Seit Ende Januar hat das Gasthaus zum Lamm geschlossen. Für die Stammgäste des "Lampl", wie es unter den Wertingern bekannt war, ist es ein großer Verlust. Wo gehen sie jetzt hin zum Karteln, Ratschen und Diskutieren? Eine "Boiz" fehlt nun im Städtle.

Fritz Carry ist noch Eigentümer des Gebäudes in der Mühlgasse samt Gasthaus. Im Gespräch mit unserer Redaktion sagt er, dass das Haus nächste Woche verkauft wird. Für ihn ist es eine "logische Schlussfolgerung", das Lamm aufzugeben. Denn bereits seit einem Jahr wird in seiner Brauerei in Wertingen kein Bier mehr gebraut, das in der Bierwirtschaft angeboten werden könnte. Zwei Schwanenbräu-Sorten – Helles und Kellerbier – gibt es zwar immer noch, doch diese werden inzwischen in der Brauerei Unterbaar fast 30 Kilometer weit entfernt abgefüllt.

