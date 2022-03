Wertingen

18:30 Uhr

Großeinsatz nach Drohungen an der Wertinger Mittelschule

Ein großes Polizeiaufgebot setzte sich am Dienstag mit den Drohungen an der Mittelschule Wertingen auseinander. Aufgrund der intensiven Ermittlungen konnte am Mittwochmorgen der Unterricht ruhig wieder aufgenommen werden.

Schmierereien an der Wertinger Einrichtung rufen die Polizei auf den Plan.

Von Birgit Alexandra Hassan

Als „Spaß“ sieht weder die Polizei noch Schulleiterin Patricia Laube die Schmierereien, die in der Mittelschule am Dienstagvormittag auftauchten. Zunächst unbekannte Schüler beziehungsweise Schülerinnen hatten mit einem Angriff am Mittwoch im Schulgebäude gedroht. Laube informierte unverzüglich die Polizei, die nach einem rund zwölfstündigen Einsatz die Verursacher beziehungsweise Verursacherinnen ermitteln konnte.

